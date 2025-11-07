İBB soruşturması- CHP’nin Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) temin ettiği seçim sandık verilerini "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" üyelerine verdiği iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında CHP'nin Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından dün gözaltına alınmuştı.

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli O.G.E. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.