KDP, Erbil'de en büyük seçim mitingini düzenleyecek

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 275 numaralı listesi için yürüttüğü kampanya kapsamında en büyük mitingini Erbil’de gerçekleştirecek.

KDP, bugün (7 Kasım 2025 Cuma günü) 11 Kasım'da yapılacak Irak Parlamento seçimleri için yürüttüğü kampanya çerçevesinde en büyük mitigini Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Söz konusu miting için hazırlıklar tamamlanırken, miting alanında 50 binden fazla kişinin hazır bulunması bekleniyor.

Mitinge KDP Başkanı Mesud Barzani ile yardımcıları Mesrur ​​Barzani ve Neçirvan Barzani katılacak.

KDP Mahmur Şubesi Başkanı Senger Kanebi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "KDP üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen mitingin KDP'nin en yoğun kampanya karnavallarından biri olması bekleniyor." dedi.

46 milyon kişiden yaklaşık 30 milyonu, 11 Kasım'da yapılacak Irak Parlamento seçimlerinin altıncı turunda oy kullanma hakkına sahip.