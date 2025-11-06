Başkan Barzani: Koalisyon güçlerinin çekilmesinden yana değiliz

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, koalisyon güçlerinin Erbil'e yerleşmesinin Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşmanın bir parçası olduğunu ve bu güçlerin çekilmesinden yana olmadıklarını söyledi.

Mesud Barzani, Shams TV'ye verdiği özel röportajda, bölgeyi ilgilendiren önemli konuların yanı sıra Irak'taki siyasi durum ve ülkedeki parlamento seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi'nin gelişmesiyle ilgili Mesud Barzani, "Elde edilenler gurur verici. Refah ve kalkınma açısından daha fazlasını istiyoruz. Hükümet bunları adım adım hayata geçirmeyi planlıyor. Irak'ın orta ve güney bölgelerinden Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edenler bölgeye olan hayranlıklarını dile getiriyor. Irak'ın her yerinde aynı ilerlemenin sağlanmasını istiyoruz. Kürdistan Bölgesi'nde elde edilenler, Kürtler ve Araplar için gurur kaynağıdır." sözlerini kullandı.

Başkan Barzani, Irak Parlamento seçimleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Önce boykot etmeyi düşündük. Seçimlerin yapıldığı yasa gerçekten adil değil. Sandalye dağılımı da gerçekçi değil. Bağdat'taki dostlarımızdan, kendilerinin de dışlandıklarını ve seçimlerden sonra bu durumu iyileştirmek ve siyasi süreci doğru yola sokmak için yeni bir koalisyon kurmaya hazır olduklarını belirten mesajlar aldık. Kiminle koalisyon kuracağımızı, kiminle anlaşacağımızı seçimden sonra belirleyeceğiz."

Kürtlerin Irak'ın tamamını temsil etmesi gerektiği gerçeğine ilişkin olarak Başkan Barzani şunları söyledi:

"Aslında bu yeni bir talep değil. Bu bizim inanç politikamız. Adaylarımızdan bunu yapmalarını özellikle talep ettim. Çünkü daha önce Müsenna, Kut, İmara ve Basra vilayetlerinden gelen bazı heyetlerle görüştük, sorunlarından bahsettiklerinde şaşırdık. Elektrik ve su konusunda hala sorun yaşadıklarını öğrendik. Dolayısıyla Erbil, Süleymaniye, Duhok, Kerkük illerini savunduğumuz gibi onları da savunmak bizim görevimizdir."

Kürt halkının gerçek anlamda dirençli olduğunu ve asla pes etmeyeceğini vurgulayan Başkan Barzani, "Kürt halkı haklarından taviz vermeyecek, düşmanın hiçbir talebine veya davranışına boyun eğmeyecektir." dedi.

Anayasanın esas alınmasını talep eden Mesud Barzani, Anayasanın çerçevesinin ötesinde bir şey talep etmediklerini ancak Anayasanın halka ve Kürdistan Bölgesi'ne verdiğinden daha azıyla yetinmeyeceklerini vurguladı.

Federal Mahkeme ile ilgili olarak Başkan Barzani, mahkemenin siyasalllaştırıldığını ve bağımsız olmadığını savunarak, bu nedenle kararlarını reddettiklerini, mahkemenin kararlarının her zaman Kürdistan Bölgesi'ni hedef aldığını ve yapısını feshedilmesini istediğini söyledi.

Başkan Barzani, Irak'taki koalisyon güçlerinin görevlerinin sona ermesiyle ilgili, 2011 yılında koalisyon Irak'tan çekildiğinde DAİŞ'in ortaya çıktığını hatırlatarak, "Şimdi, koalisyon güçleri tamamen çekilirse DAİŞ yeniden ortaya çıkabilir. Koalisyon güçlerinin ülkede nasıl tutulacağı konusunda bir anlaşmaya varılması gerekiyor." dedi.

Mesud Barzani konuşmasının bir diğer bölümünde ise koalisyon güçlerinin Erbil'e yerleşmesinin Bağdat ile Washington arasında varılan anlaşmanın bir parçası olduğunu ve bu güçlerin çekilmesinden yana olmadıklarını söyledi.

Başkan Barzani, yalnızca Allah'a, Peşmerge güçlerine ve halkın iradesine güvendiğini, başka hiçbir şeye güvenmediğini vurguladı.