Başbakan Barzani, Reg resim sergisini açtı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Vakfı tarafından düzenlenen bir resim sergisini açtı.
Başbakan Barzani, 6 Kasım Perşembe günü Erbil'de düzenlenen Reg resim sergisini açtı.
Serginin amacı, Kürt kimliğini özgün ve güncel sanat aracılığıyla tanıtmaktır.
Sergideki ana tema; Kürdistan kültür ve tarihinin kökleri.
Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinden 21 genç sanatçı, sanatsal görüşlerini sunmak üzere sergiye katılacak.
Ünlü Kürt sanatçı Jilemo'nun gözetiminde, rehberlik, koordinasyon ve kültürel yansımayı içeren bir sanat eğitim programı yürütülecek.