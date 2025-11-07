Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı: 22 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.
AA'nın haberine göre bugün (7 Kasım 2025 Cuma günü) Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde S.D'nin kullandığı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.