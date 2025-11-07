Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 ölü

18 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada da yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılırken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar dilendi.

Açıklamada, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​