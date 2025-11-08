Irak’ta özel oylama yarın: Güvenlik güçleri ve yerinden edilenler oy kullanacak

1 saat önce

Irak’ta kritik Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama için yarın 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmen oy kullanacak.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yarın (9 Kasım Pazar) saat 7.00 itibarıyla Irak Parlamento seçimleri kapsamında özel oylama gerçekleştirilecek.

Toplam 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmenin oy kullanacağı özel oylama, saat 18.00’de sona erecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, Kurdistan24’e verdiği demeçte, 1 milyon 313 bin 980 güvenlik görevlisi ve 26 bin 538 göçmenin özel oylamaya katılacağını söyledi.

Sözcü Galayi, özel oylamada, güvenlik güçleri için 809 merkez ve 4 bin 501 istasyon, mülteciler için ise 27 merkez ve 97 istasyon kurulduğunu aktardı.

Cumana Galayi, seçime toplam 7 bin 744 adayın katılacağını, şu ana kadar 848 adayın elendiğini ifade etti.

İllere göre adayların, milletvekili sayılarının, partilerin ve koalisyonların dağılımı:

1. Bağdat

Sandalye sayısı: 71 (17 kadın kotası, 5 bileşen kotası)

Aday sayısı: 2 bin 299 (1593 erkek, 706 kadın)

Bağımsız aday: 5

Parti ve koalisyon: 12 koalisyon, 16 parti, 12 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 4 milyon 589 bin 502

Genel oylamada seçmen sayısı: 4 milyon 314 bin 866 seçmen (1039 merkez, 4 bin 333 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 247 bin 636 seçmen (67 merkez, 449 istasyon)

2. Erbil

Sandalye sayısı: 16 (4 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 108 (71 erkek, 37 kadın)

Parti ve koalisyon: 9 parti, 6 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 87 bin 880

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 2 bin 87 seçmen (528 merkez, 2 bin 3 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 86 bin 340 seçmen (82 merkez, 388 istasyon)

3. Süleymaniye

Sandalye sayısı: 18 (5 kadın kotası)

Aday sayısı: 136 (99 erkek, 37 kadı)

Bağımsız aday: 4

Parti ve koalisyon: 9 parti 4 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 201 bin 658

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 119 bin 11 seçmen (506 merkez, 2 bin 200 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 82 bin 552 seçmen (58 merkez, 379 istasyon)

4. Duhok

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 59 (39 erkek, 20 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 8 parti, 5 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 778 bin 846

Genel oylamada seçmen sayısı: seçmen (43 merkez, 195 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 81 bin 979 seçmen (66 merkez, 288 istasyon)

5. Ninova

Sandalye sayısı: 34 (8 kadın kotası, 7 bileşenlerin kotası)

Aday sayısı: 1047 (759 erkek, 288 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 12 parti, 14 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 2 milyon 102 bin 429

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 969 bin 179 seçmen (873 merkez, 3 bin 861 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 133 bin 250 seçmen (57 merkez, 375 istasyon)

6. Kerkük

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası, 1 Hristiyan)

Aday sayısı: 251 (175 kadın, 76 erkek)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 5 koalisyon, 9 parti, 9 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 958 bin 141

Genel oylamada seçmen sayısı: 897 bin 30 seçmen (330 merkez, 1733 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 61 bin 11 seçmen (29 merkez, 191 istasyon)

7. Diyale

Sandalye sayısı: 14 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 358 (252 erkek, 106 kadın)

Bağımsız aday: 2

Parti ve koalisyon: 6 koalisyon, 10 parti, 2 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 51 bin 143

Genel oylamada seçmen sayısı: 976 bin 650 seçmen (509 merkez, 1940 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 74 bin 493 seçmen (41 merkez, 229 istasyon)

8. Anbar

Sandalye sayısı: 15 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 253 (183 erkek, 70 kadın)

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 980 bin 471

Genel oylamada seçmen sayısı: 933 bin 911 seçmen (387 merkez, 1820 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 46 bin 560 seçmen (48 merkez, 363 istasyon)

9. Babil

Sandalye sayısı: 17 (4 kadın kotası)

Aday sayısı: 479 (348 erkek, 131 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 9 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 145 bin 458

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 70 bin 326 seçmen (436 merkez, 2 bin 99 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 75 bin 132 seçmen (29 merkez, 127 istasyon)

10. Kerbela

Sandalye sayısı: 11 (1 kadın kotası)

Aday sayısı: 233 (164 erkek, 69 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 7 koalisyon, 5 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 679 bin 556

Genel oylamada seçmen sayısı: 634 bin 816 seçmen (249 merkez, 1243 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 44 bin 740 seçmen (16 merkez, 109 istasyon)

11. Vasıt

Sandalye sayısı: 11 (3 kadın kotası, 1 Feyli Kürtlerin kotası)

Aday sayısı: 246 (176 erkek, 70 kadın)

Parti ve koalisyon: 8 koalisyon, 3 parti, 9 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 787 bin 784

Genel oylamada seçmen sayısı: 744 bin 752 seçmen (311 merkez, 1461 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 43 bin 32 seçmen (17 merkez, 93 istasyon)

12. Selahaddin

Sandalye sayısı: 12

Aday sayısı: 296 (216 erkek, 80 kadın)

Parti ve koalisyon: 10 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 861 bin 156

Genel oylamada seçmen sayısı: 808 bin 43 seçmen (356 bin 1589 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 53 bin 113 seçmen (50 merkez, 283 istasyon)

13. Necef

Sandalye sayısı: 12 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 312 (227 erkek, 85 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 8 koalisyon, 6 parti, 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 838 bin 270

Genel oylamada seçmen sayısı: 795 bin 653 seçmen (341 merkez, 1560 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 42 bin 617 seçmen (20 merkez, 101 istasyon)

14. Kadısiye

Sandalye sayısı: 11 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 282 (200 erkek, 82 kadın)

Bağımsız aday: 1

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 4 parti ve 1 tekli liste

Toplam seçmen sayısı: 729 bin 70

Genel oylamada seçmen sayısı: 679 bin 751 seçmen (301 merkez, 1325 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 49 bin 319 seçmen (17 merkez, 70 istasyon)

15. Musenna

Sandalye sayısı: 7 (2 kadın kotası)

Aday sayısı: 126 (90 erkek, 36 kadın)

Parti ve koalisyon: 6 koalisyon, 3 parti

Toplam seçmen sayısı: 510 bin 867

Genel oylamada seçmen sayısı: 471 bin 573 seçmen (179 merkez, 195 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 39 bin 294 seçmen (10 Merkez, 72 istasyon)

16. Zikar

Sandalye sayısı:

Aday sayısı: 19 (5 kadın kotası)

Parti ve koalisyon: 9 koalisyon, 8 parti

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 138 bin 694

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 65 bin 89 seçmen (492 merkez, 2 bin 94 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 73 bin 605 seçmen (35 merkez, 118 istasyon)

17. Misan

Sandalye sayısı: 10 (3 kadın kotası)

Aday sayısı: 141 (104 erkek, 37 kadın)

Parti ve koalisyon: 4 koalisyon, 4 parti

Toplam seçmen sayısı: 615 bin 147

Genel oylamada seçmen sayısı: 572 bin 778 seçmen (231 merkez, 1110 istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 42 bin 369 seçmen (24 merkez, 127 istasyon)

18. Basra

Sandalye sayısı: 25 (6 kadın kotası)

Aday sayısı: 571 (408 erkek, 163 kadın)

Parti ve koalisyon sayısı: 8 koalisyon, 5 parti

Toplam seçmen sayısı: 1 milyon 622 bin 855

Genel oylamada seçmen sayısı: 1 milyon 559 bin 941 seçmen (522 merkez, 3 bin istasyon)

Özel oylamada seçmen sayısı: 62 bin 914 seçmen (36 merkez, 207 istasyon)