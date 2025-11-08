Fuad Hüseyin: ABD, Irak Hükümetinin diğer ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmasını istiyor

34 dakika önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD tarafından "yasak" olarak sınıflandırılan altı Iraklı grubun yeni kurulacak hükümette yer almayacağını açıkladı.

Al Hadath’a konuşan Bakan Hüseyin, ABD yönetiminin Irak’taki altı silahlı grubu yasaklılar listesine eklediğini belirterek, bunların gelecekteki hükümette yer alamayacağını söyledi.

Bakan Hüseyin’e göre ABD, uluslararası toplumla başarılı diplomatik ilişkilerin sağlanması için Irak'ın tüm ülkelerle rahat bir şekilde anlaşma yapması gerektiğine inanıyor.

ABD'nin Irak'a silahlı gruplar konusunda yaptığı uyarıların yeni olmadığını kaydeden Hüseyin, ABD’nin, önceki yönetimde de Irak'ı, özellikle ABD Hükümeti hakkında yorum yaptığı ve İran tarafından yönlendirildiğine ve desteklendiğine inandığı gruplar konusunda defalarca uyarı yaptığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında Irak'taki silahlı grupların tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, “Bu gruplar Irak'ta istikrarsızlık yaymak, Amerikalıları ve Iraklıları tehdit etmek ve Irak'ın egemenliğini baltalamak için faaliyetlerini sürdürüyorlar.” sözleri yer almıştı.

Irak Hükümetinden bu milisleri silahsızlandırması, paralarına el koyması ve onları dağıtması istenilen açıklamada, bunların Irak güvenliğini korumada hiçbir rolü olmadığı ve sadece Irak egemenliğine zarar verdiği ifade edilmişti.