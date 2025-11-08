CHP’li Onur Uluca "göçmen kaçakçılığı"ndan tutuklandı
CHP'li Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Edirne'de, hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca tutuklandı.
Onur Uluca, geçen yıl "göçmen kaçakçılığı" suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi Onur Uluca, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü Uluca, jandarma ve Keşan Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.