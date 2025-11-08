Irak'ın son sekiz ayda geliri 82 trilyon dinarı aştı

44 dakika önce

Irak Maliye Bakanlığı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde federal bütçe gelirlerinin büyüklüğünün 82 trilyon dinarı aştığını, petrol gelirlerinin ise bütçenin yüzde 90'ını oluşturduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı, bu yılın ilk sekiz ayına ilişkin istatistikleri açıklayarak, ülke gelirlerinin ve bütçesinin yüzde 90'ının petrol gelirlerinden geldiğini bildirdi.

İstatistiklere göre son sekiz ayda toplam gelir 82 trilyon 377 milyar 552 milyon 620 bin 313 dinar oldu.

Petrol gelirlerinin 73 trilyon 821 milyar 820 milyon 815 bin dinar olduğu ve toplam bütçenin yüzde 90'ını oluşturduğu aktarılan açıklamada, petrol dışı gelirlerin ise 8 trilyon 555 milyar 371 milyon 804 bin dinar olduğu ifade edildi.

Toplam harcamaların 73 trilyon 649 milyar 419 milyon 388 bin dinar olduğu kaydedilirken, bu tutarın 44 trilyon dinarının memurlara, 12 trilyon 558 milyar dinarının emeklilere, 3 trilyon 710 milyar dinarının ise sosyal yardımlara ayrıldığı belirtildi.

Hükümetin bütçesinin tek kaynağı olarak petrole bağımlı olmaya devam etmesi, zaman zaman petrol fiyatlarındaki düşüşlerden olumsuz etkilenen ekonomiyi riske atıyor ve bu durum, hükümetin bütçe açığını kapatmak için iç ve dış borçlanmaya başvurmasına yol açıyor.

Bu durum da Irak’ın gelirlerini çeşitlendirmedeki yetersizliğinin kanıtı olarak görülüyor.