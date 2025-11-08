Kurtulmuş'tan İmralı ziyareti açıklaması: Sürecin tamamlanması için böyle bir adım atılabilir

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyaretinin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kararına bağlı olduğunu belirterek, “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir.” dedi.

Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtladı.

Mecliste 16. toplantısını yapan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Türkiye'de önemli ve tarihi bir misyon üstlendiğini kaydederek, komisyonun artık nihai noktaya doğru ilerlediğini belirten Kurtulmuş, komisyonda fikir beyan eden tüm kesimlerin sürecin başarıya ulaşmasından yana olduğunu dile getirdi.

Son günlerde tartışılan komisyonun İmralı'yı ziyaretinin “sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabileceği” değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, kararı verecek olanın komisyon olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, "Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar. Kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyon böyle bir karar alırsa ona göre hareket edilir.” diye konuştu.

Haftaya yapılacak toplantıya da dikkati çeken Kurtulmuş, “Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı dinleyeceğiz. Öyle görüyorum ki son dinleme faslıdır bu.” dedi.

Kurtulmuş, “Türkiye’de bu süreç, aslında Türkler ile Kürtler arasında bir barış süreci değil, aslında devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir. Dolayısıyla, burada hemen herkesin Türk-Kürt kardeşliği vurgusu yaptığının, bu ülkede yaşayan insanların arasındaki birlik ve beraberlik vurgusunu yaptığının altını çizmek isterim, bu fevkalade önemli bir meseleydi.” sözlerini sarf etti.

“Federasyon gibi, birtakım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin (Kürtçe) Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini” söyleyen Kurtulmuş, ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi örgütün gerçekten silahları bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin tespit ve tescili bundan sonraki aşamanın en kritik noktasıdır. Yani bunu biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak yapacak durumda değiliz. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, evet örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır diyerek bu tespiti yapmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir.

Türkiye'nin en üst güvenlik kurulu olarak Milli Güvenlik Kurulunda bu konu ele alınır ve Milli Güvenlik Kurulu eğer bu tespitleri yapar ve bunu da ilan ederse burada çok önemli bir mesafe aşılmış olur. Geçen süreci de aşağı yukarı neredeyse her gününü hatırlayan, bilen birisi olarak söyleyeyim. Çok büyük farklılıklar var. Her şeyden evvel üzülerek ifade ediyorum, o dönem içerisinde devlet adına bu süreci yürüten kurumların neredeyse tamamı FETÖ’cülerin yönetimindeydi, onların etkisi altındaydı.”