Yeşil Irak Gözlemevi: Adaylar seçim kampanyası sırasında çevreye zarar verdi

1 saat önce

Yeşil Irak Gözlemevi, Irak Parlamento seçimlerinde yarışan adaylarının 3 Ekim’de başlayan ve 8 Kasım’da sona eren kampanya sırasında çevreye zarar verdiğini belirtti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki milletvekili adayları, 9 Kasım Pazar (özel oylama) ve 11 Kasım Salı 2025 (genel oylama) tarihlerinde yapılacak kritik Parlamento seçimleri için 3 Ekim’den buyana kampanya yürütüyordu.

Bugün (8 Kasım) sabah saat 7.00 itibariyle, özel oylamaya saatler kala yürütülen kampanya, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun kararıyla son buldu.

Gözlemevinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, özellikle kampanya pankartlarıyla kaplı yaşlı ağaçların görüntüsünün çirkin ve şehrin yapısına uygun olmadığı belirtilirken, adayların posterlerinin çiviyle asılması ve bu amaçla ağaç dallarının kırılması sonucu 300 binden fazla ağacın zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada bazı adayların posterlerini Bağdat yönetimi ve Seçim Komisyonun uyarılarına rağmen elektrik direklerine astığına işaret edilirken, bu adımın belediye görevlilerinin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi illerinde ihlal olduğu durumda verilecek ağır cezaların adayların kampanya sürecinde kurallara uymasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, sokak ve caddelerde poster asıp kampanya yapılmasının medeniyet dışı olduğu bildirildi.