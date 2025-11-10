Altı bin ton Kürdistan patatesi yurt dışına ihraç ediliyor

1 saat önce

Bu yıl Kürdistan Bölgesi'nde hasat edilen 6000 ton patates yurt dışına ihraç edilecek.

Patates üreticisi Herş İbrahim, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteği sayesinde üretimini artırdığını belirterek, "Hükümetin bu adımından memnunuz ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi, geçen yıl patatese olan yüksek talep nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 6000 ton patates ihraç etmişti.

Kürdistan Bölgesi'nin papates üretimi yıllık yaklaşık 600 bin ton olup, bunun yaklaşık yarısı Erbil ilinde üretilmektedir.

Yerli ürün ihraç eden bir şirketin müdürü Sabir Bawaci, "Dokuzuncu kabine, ihracatçı şirketlere her türlü desteği sağladı ve çiftçilerimizin ürünlerini Kürdistan Bölgesi dışındaki pazarlarda satmamızı kolaylaştırdı. 2022 yılı sürecin başlangıcıydı. Birkaç kamyon ihraç ederek başladık, ancak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sürekli desteği sayesinde ihracatımızı binlerce tona çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Bu yılın ağustos ayında Duhok ilinin Nawkur ovasından gelen 600 ton patates, Habur Sınır Kapısı üzerinden 25 tırla Haseke ve Qamişlo'ya ihraç edilmişti. Ayrıca Temmuz 2024’te Aura şirketi ile BAE’li şirket arasında yapılan anlaşma kapsamında, birkaç aşamada 25 bin ton patates ihraç edilmişti. Geçen yıl ise ilk kez BAE ve Suudi Arabistan'a 13 bin tonun üzerinde patates ihraç edilmişti.