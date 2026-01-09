Siyasi gözlemci: Halep'e yapılan saldırılar, Kürt kimliğini silmeyi amaçlayan bir komplo

3 saat önce

Siyasi gözlemci Rostem Mahmud, Halep'teki mevcut duruma ilişkin, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik şiddetli saldırılar, derin bir dışlama ve diktatörlük politikasının uzantısıdır." değerlendirmesine bulundu.

Kurdistan24'e konuk olan gözlemci Rostem Mahmud, Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve ve Eşrefiye’ye yönelik saldırıların aslında Kobani ve Batı Kürdistan'ın diğer bölgelerine yapılan önceki saldırıların bir uzantısı olduğuna inanıyor.

Başkan Mesud Barzani'nin tarihi ve ulusal rolünden bahseden siyasi gözlemci, "Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin destek mesajları, güçlü bir ulusal kimlik kazandırıyor." dedi.

Mahmud, Başkanı Barzani'nin, Kürdistan'ın dört bir yanındaki Kürtlerin büyük bir sembolü ve babası olarak, zor zamanlarda tarihi görevini yerine getirdiğini ve mevcut mesajının tüm iç çatışmaları bir kenara bırakıp bugünün savunma günü olduğunu vurguladığını söyledi.

Siyasi gözlemci, "SDG sadece bir askeri grup değil, Kuzey Suriye'nin tüm halkını savunuyor. Bu nedenle şu anda uluslararası toplum ve ABD bu gerilimleri sona erdirmeye çalışıyor." dedi.

Mahmud, Kürtlerin Suriye'deki diğer topluluklar gibi destekten yoksun olmadığını, tüm Kürdistanlıların destek verdiklerini vurguladı.

Uluslararası toplumun tüm bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan aşırılıkçıları saldıran taraf olarak gördüğüne belirten Mahmud, bu nedenle nihai zaferin, varlıklarını onurla savunan Kürt halkının olacağına inanıyor.