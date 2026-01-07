Irak Merkez Bankası dolar kurundaki artışın nedenini açıkladı

2 saat önce

Irak Merkez Bankası, dolar piyasasındaki yükselişi yeni gümrük uygulamalarına bağlayarak, resmi döviz kurunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki yerel piyasalarda dolar kurunun 150 bin dinar seviyesine yaklaşmasının ardından, Irak Merkez Bankası, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, resmi dolar kurunda bir değişikliğe gidilmediği ve 1 doların 1.320 dinar olarak sabit kaldığı vurgulandı.

Merkez Bankası, piyasadaki fiyat artışının temel nedeninin "peşin gümrük vergisi" kararının uygulamaya konulması olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu uygulamanın tüccarları resmi prosedürlerden kaçınmak amacıyla karaborsaya yönelttiği, bu durumun da nakit dolara olan talebi artırarak fiyatları yükselttiği ifade edildi.

Banka ayrıca, piyasaları yakından izlemeye devam edeceğini, dinarın değerini korumak ve piyasa istikrarını sağlamak adına gerekli her türlü tedbiri alacağını kaydetti.