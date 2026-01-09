Kürdistan İslam Alimler Birliği: Kürtler Halep'te büyük bir zulümle karşı karşıya

2 saat önce

Kürdistan İslam Alimler Birliği, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı güçlerin Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılarını kınayarak, bunun İslam dininin ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Abdullah Weysi, bugün (9 Ocak 2026 Cuma) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Halep'teki Kürtlere yönelik saldırıları kınıyoruz. Kürtler Halep'te büyük bir zulümle karşı karşıyadır." dedi.

Kürdistan İslam Alimler Birliği Başkanı, bu saldırıların İslam dininin kutsallığıyla hiçbir ilgisinin olmadığını, şeriat ilkelerine ve metinlerine tamamen aykırı olduğunu söyledi.

Genel olarak İslam dünyası ve özellikle Suriye'nin dini merkezlerini bu saldırılara karşı sessiz kalmamaya ve tavır almaya davet eden Abdullah Weysi, tüm milletlerin ve toplulukların haklarını güvence altına alması gerektiğini vurguladı.