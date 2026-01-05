Sudani’nin Danışmanı: Doların değer kazanması geçici bir dalgalanma

3 saat önce

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ile döviz piyasasındaki istikrarsızlık arasında herhangi bir bağlantı olmadığı belirtilirken, 100 milyar doları aşan döviz rezervleri sayesinde, kara borsa dolarının vatandaşların günlük yaşamı üzerindeki doğrudan etkisinin ortadan kalktığını bildirildi.

Irak Başbakanı Ekonomi Danışmanı Dr. Mazhar Muhammed Salih, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, para politikasının 100 milyar doları aşan yabancı para rezervleriyle desteklenen "sabit döviz kuru" sistemine dayandığı sürece, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile paralel piyasa (kara borsa) arasında doğrudan bir ilişki bulunmayacağını ifade etti.

Salih, bu rezervin döviz piyasası için güçlü bir "koruma şemsiyesi" sağladığını dile getirdi.

Paralel piyasada görülen sınırlı dalgalanmaların yalnızca geçici ve etkisiz tepkiler olduğunu kaydeden Mazhar Salih, bu dalgalanmaların, kamu harcamalarının gözden geçirilmesini ve özellikle vergi ile gümrük sektörlerinin genişletilip kontrol altına alınarak kamu gelirlerinin artırılmasını hedefleyen son "mali kontrol" paketine verilen bir yanıt olduğunu söyledi.

Bu tür hareketlerin, piyasanın yeni mali politika sinyalleri aldığında gösterdiği doğal bir davranış olduğunu aktaran Salih’e göre "arz ve talep" güçleri, yeni ekonomik ve mali ilkelere uygun daha istikrarlı bir yola dönmeden önce, bu sinyalleri test etme ve bir süreliğine onlara uyum sağlama eğilimindedir.

Salih, paralel piyasada yaşanan anlık istikrarsızlığın döviz piyasasındaki yapısal bir sorunu yansıtmadığını, aksine özünde orta vadeli mali ve parasal istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan düzenleyici araçlara uyum sağlanan geçici bir aşamayı ifade ettiğini belirtti.

Sudani’nin Danışmanı, paralel piyasadaki bu sınırlı hareketliliğin ülkedeki genel fiyat istikrarı üzerinde bir etkisi olmadığını, yıllık enflasyon oranının %2,5 gibi düşük bir seviyede korunduğunu, bunun da genel ekonomik politikaların başarısını gösterdiğini kaydetti.

Salih, bu istikrarın üç temel ekonomik politikanın bütünleşmesine bağlı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

Para Politikası: Irak dinarının dolar karşısındaki resmi kurunun 1 dolara karşılık 1320 dinar olarak sabitlenmesi.

Sosyal Destek: Vatandaşların üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla GSYİH'nın (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) yaklaşık %13'ünün sübvansiyonlara ve desteklere ayrılması.

Ticaret Politikası: Desteklenen gıda sepeti ve modern market sistemlerinin (hipermarketler), döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkilerine karşı birer savunma mekanizması olarak ortaya çıkması.