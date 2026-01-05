Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

9 saat önce

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların maaş zammı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Buna göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

TÜİK, bugün (5 Ocak 2025 Pazartesi) aralık dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.