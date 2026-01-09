Yüksek Alevi İslam Konseyinden Halep açıklaması: Uluslararası toplum sessiz kalmamalı

4 saat önce

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları kınadı ve katliamın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Konsey, Facebook sayfasında yayımladığı yazılı açıklamada, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı güçlerin Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi, açıklamada, Suriye’nin sahil bölgelerinde ve Halep’te güvenlikçi politikaların sürdürülmesinin ülkeyi “kapsamlı bir çöküşe” sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Ülkeyi hukuk ve kurumlar yerine şiddet ve dışlama mantığıyla yönetmekte ısrar eden herkes bu süreçten sorumludur.” denildi.

Konsey, sivil mahallelerden tüm silahlı unsurların çekilmesini ve ayrım gözetmeksizin tüm sivillerin korunmasının güvence altına alınmasını talep ederken, uluslararası topluma da yaşanan ihlaller karşısında sessiz kalmama çağrısında bulundu.