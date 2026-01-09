Barzani Yardım Vakfı: Bugün insani yardımları yerinden edilen ailelere ulaştıracağız

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Halep'teki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelere gıda yardımı ve tıbbi malzemeyi içeren yardım konvoyu bugün ulaştıracağını bildirdi.

BCF dün (8 Ocak 2026 Perşembe) Halep'te yerinden edilen aileler için büyük bir insani yardım kampanyası başlattı.

Vakfın Suriye işlerinden sorumlu Rewac Haci, bugün (9 Ocak 2026 Cuma günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ekiplerinin son çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş Kürt ailelerini karşılamaya tamamen hazır olduğunu ve Batı Kürdistan'daki kardeşlerine destek olmak için tüm lojistik gereksinimlerin sağlandığını vurguladı.

BCF yetkilisi Haci, Halep'teki çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelere gıda yardımı ve tıbbi malzemeyi içeren yardım konvoyunun bugün ulaştırılacağını söyledi.