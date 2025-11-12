AB'den Irak Parlamento seçimlerine ilişkin açıklama

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Irak Parlamento seçimlerine dair yaptığı açıkalamda, Irak siyasi güçlerine, Irak halkının iradesini yansıtan bir hükümet kurma çağrısında bulundu.

AB'den yapılan açıklamada, "Irak halkının, 11 Kasım'da düzenlenen parlamento seçimlerinde demokratik hakları olan oy kullanma hakkını kullanması takdirle karşılandı. Bu seçimler, Irak'ın kurumlarını güçlendirmesi, kapsayıcılığı ve hesap verebilirliği sağlaması ve siyasi geleceğini pekiştirmesi için önemli bir fırsat teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre AB, "Irak makamları, Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu ve sivil toplum dahil olmak üzere oy verme sürecinin düzenlenmesine ve kolaylaştırılmasına katılan tüm tarafların çabalarını" memnuniyetle karşıladı.

Açıklamada, "Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonunun davetine yanıt olarak Avrupa Birliği'nin, seçim sürecini analiz etmek üzere bir seçim uzmanları misyonu gönderdiği ve sonuçlarının Irak makamlarına sunulacağı" belirtildi.

Açıklamada, "İlk raporların, 2021 ve 2018'deki önceki seçimlere kıyasla daha yüksek bir katılım oranına işaret ettiği ve Avrupa Birliği'nin şimdi siyasi aktörleri, Irak halkının iradesini yansıtan bir hükümetin oluşturulmasını desteklemeye teşvik ettiği" vurgulandı.

AB, "Irak'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğini teyit etti. Irak'ın istikrarı, Orta Doğu'daki devam eden jeopolitik dönüşümler bağlamında giderek daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanarak, "Irak'ı, demokratik ve reform gündemini güçlendirmede ve barış dolu bir geleceği sağlamada bir ortak olarak desteklemeye devam etmeye hazır olduğunu" belirtti.