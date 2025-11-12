İran'ın Bağdat Büyükelçisi: Irak Parlamento seçimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi

28 dakika önce

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Sadık, Irak halkını ve hükümetini Parlamento seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

İran Büyükelçisi Muhammed Sadık, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yayımladığı bir mesajda, Irak Hükümetini ve halkını seçimlerden dolayı kutladı.

BM'den Irak'a tebrik mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Irak halkını Parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti.

Guterres, mesajında, Irak halkının isteklerini yansıtan barışçıl ve zamanında bir hükümet kurmanın önemini vurguladı.

Irak Parlamento seçimleri

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde bulunuyordu.

Komisyonun, genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını 12 Kasım Çarşamba günü saat 18:00'da açıklaması bekleniyor.