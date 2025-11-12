Politika

Irak Parlamento seçimlerinin resmi ön sonuçları açıklandı

kürdistan Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Irak Parlamento seçimleri

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını açıkladı.

Komisyon 12 Kasım'da düzenlenen bir basın toplantısında genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını açıkladı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi. 

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi. 

Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlarına göre:

Erbil Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 798 bin 986

Katılım oranı: Yüzde 71,65

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 369 bin 118 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 97 bin 301 oy

Helwest Hareketi: 63 bin 288 oy

Newey Nwe (Yeni Nesil) Hareketi: 39 bin 911 oy

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 28 bin 650 oy

Kürdistan İslami Grubu (Komel): 13.772 oy

Halk Cephesi: 5 bin 584 oy

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 762 oy

Duhok Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 623 bin 852

Katılım oranı: Yüzde 77,47

KDP: 413 bin 698 oy

KYB: 2423 oy

Helwest Hareketi: 18 bin 314 oy

Newey Nwe: 14 bin 671 oy

Yekgirtu: 72 bin 959 oy

Komel: 1419 oy

Halk Cephesi: 2 bin 778 oy

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 295 oy

Süleymaniye Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 738 bin 285

Katılım oranı: Yüzde 60,15

KDP: 68 bin 596 oy

KYB: 240 bin 899 oy

Helwest Hareketi: 75 bin 330 oy

Newey Nwe: 69 bin 752 oy

Yekgirtu: 65 bin 295 oy

Komel: 34 bin 557 oy

Halk Cephesi: 10 bin 921 oy

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 4 bin 818 oy

Irak Türkmen Cephesi (ITC): 580 oy

Ninova Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 1 milyon 353 bin 365

Katılım oranı: Yüzde 65,09

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 189 bin 120 oy

Takaddum (İlerleme) Partisi: 157 bin 283 oy

Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu: 146 bin 724 oy

Halk İçin Ninova Partisi: 111 bin 5 oy

Azim Koalisyonu: 100 bin 853 oy

Ulusal Hasm Partisi: 89 bin 492 oy

Bedir Örgütü: 77 bin 6 oy

Kerkük Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 619 bin 786

Katılım oranı: Yüzde 65,02

KDP: 59 bin 294 oy

KYB: 178 bin 629 oy

Takaddum Partisi: 107 bin 16 oy

Birleşik Irak Türkmen Cephesi: 66 bin 175

Kerkük'teki Arap koalisyonu: 53 bin 39 oy

Azim Koalisyonu: 46 bin 404 oy

Türkmen İnkaz Koalisyonu: 32 bin 721 oy

Ulusal Hasm Partisi: 27 bin 276 oy

Newey Nwe: 12 bin 320 oy

Halk Cephesi: 1702 oy

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 791 oy

Bağdat Seçim Bölgesi

Oy kullananlar: 2 milyon 125 bin 800

Katılım oranı: Yüzde 48,76

Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu: 411 bin 026 oy

Takaddum Partisi: 284 bin 35 oy

Kanun Devleti Koalisyonu: 228 bin 103 oy

Ulusal Devlet Güçleri İttifakı: 138 bin 802 oy

Sadıkun Hareketi: 128 bin 79 oy

Azim Koalisyonu: 127 bin 832 oy

Bedir Örgütü: 116 bin 545 oy

Egemenlik (Siyade) Koalisyonu: 109 bin

Ulusal Hasm Partisi: 89 bin 492 oy

 
