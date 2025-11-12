Irak Parlamento seçimlerinin resmi ön sonuçları açıklandı
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, genel ve özel seçimlerin ön sonuçlarını açıkladı.
Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.
Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.
Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlarına göre:
Erbil Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 798 bin 986
Katılım oranı: Yüzde 71,65
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 369 bin 118 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 97 bin 301 oy
Helwest Hareketi: 63 bin 288 oy
Newey Nwe (Yeni Nesil) Hareketi: 39 bin 911 oy
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 28 bin 650 oy
Kürdistan İslami Grubu (Komel): 13.772 oy
Halk Cephesi: 5 bin 584 oy
Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 762 oy
Duhok Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 623 bin 852
Katılım oranı: Yüzde 77,47
KDP: 413 bin 698 oy
KYB: 2423 oy
Helwest Hareketi: 18 bin 314 oy
Newey Nwe: 14 bin 671 oy
Yekgirtu: 72 bin 959 oy
Komel: 1419 oy
Halk Cephesi: 2 bin 778 oy
Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 295 oy
Süleymaniye Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 738 bin 285
Katılım oranı: Yüzde 60,15
KDP: 68 bin 596 oy
KYB: 240 bin 899 oy
Helwest Hareketi: 75 bin 330 oy
Newey Nwe: 69 bin 752 oy
Yekgirtu: 65 bin 295 oy
Komel: 34 bin 557 oy
Halk Cephesi: 10 bin 921 oy
Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 4 bin 818 oy
Irak Türkmen Cephesi (ITC): 580 oy
Ninova Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 1 milyon 353 bin 365
Katılım oranı: Yüzde 65,09
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 189 bin 120 oy
Takaddum (İlerleme) Partisi: 157 bin 283 oy
Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu: 146 bin 724 oy
Halk İçin Ninova Partisi: 111 bin 5 oy
Azim Koalisyonu: 100 bin 853 oy
Ulusal Hasm Partisi: 89 bin 492 oy
Bedir Örgütü: 77 bin 6 oy
Kerkük Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 619 bin 786
Katılım oranı: Yüzde 65,02
KDP: 59 bin 294 oy
KYB: 178 bin 629 oy
Takaddum Partisi: 107 bin 16 oy
Birleşik Irak Türkmen Cephesi: 66 bin 175
Kerkük'teki Arap koalisyonu: 53 bin 39 oy
Azim Koalisyonu: 46 bin 404 oy
Türkmen İnkaz Koalisyonu: 32 bin 721 oy
Ulusal Hasm Partisi: 27 bin 276 oy
Newey Nwe: 12 bin 320 oy
Halk Cephesi: 1702 oy
Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi: 791 oy
Bağdat Seçim Bölgesi
Oy kullananlar: 2 milyon 125 bin 800
Katılım oranı: Yüzde 48,76
Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu: 411 bin 026 oy
Takaddum Partisi: 284 bin 35 oy
Kanun Devleti Koalisyonu: 228 bin 103 oy
Ulusal Devlet Güçleri İttifakı: 138 bin 802 oy
Sadıkun Hareketi: 128 bin 79 oy
Azim Koalisyonu: 127 bin 832 oy
Bedir Örgütü: 116 bin 545 oy
Egemenlik (Siyade) Koalisyonu: 109 bin
