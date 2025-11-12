Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün (12 Kasım 2025 Çarşamba günü) MHP lideri Bahçeli ile Bahçeli’nin Beytepe’de bulunan evinde görüştü.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için Beytepe’deki konutunun önüne çıktı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son eylül ayında Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti.