Iraklı aşiret reisi: Kürdistan Bölgesi kanun ve düzenin hakim olduğu bir bölge

2 saat önce

Şammar aşireti reisi Şeyh Faysal Hiruş Salim, Kürdistan Bölgesi'nin kanun ve düzenin hakim olduğu bir bölge olduğunu söyledi.

Kurdistan24'te yayınlanan Şuwen Pence (Parmak İzi) programına konuk olan Iraklı aşiret reisi, Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik, ilerleme ve istikrara övgüde bulundu.

Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik ve istikrarın Mele Mustafa Barzani'nin başlattığı devrimlerin ürünü olduğuna işaret eden Şeyh Faysal Hiruş Salim, "Kürdistan Bölgesi bugün kanun ve düzenin hakim olduğu bir bölgedir." ifadesini kullandı.

Baas rejiminin çöküşünden sonra Irak'ın bir kan gölüne dönüştüğünü ve Irak'ın orta ve güney kesimlerinden insanların Kürdistan Bölgesi'ne sığındığını söyleyen Şammar aşireti reisi, bugünkü Kürdistan Bölgesi'nin Başkan Mesud Barzani ve oğullarının sayesinde varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Terör örügütü DAİŞ'e karşı savaşta Perşmergelerin önemli bir rol oynararak örgütü yenilgiye uğrattığını belirten Şeyh Faysal Hiruş Salim, "Bizim yaşadığımız bölge Rabia'yi Başkan Barzani liderliğindeki Peşmerge güçleri kurtardı." dedi.