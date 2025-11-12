58 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi üyesi Cafer Eminki, KDP'nin oylarının 2021 seçimlerine kıyasla Kürdistan genelinde arttığını söyledi.

Kurdistan24'e konuk olan KDP Merkez Komitesi üyesi Cafer Eminki, Irak Parlamento seçimlerinin ön sonuçları ve oy sayıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tüm partilerin toplam oy sayısından emin olmak için kesin sonuçları beklemek gerekir; çünkü ön sonuçlar tüm oyları yansıtmamaktadır." diyen KDP'li Eminki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erbil'deki yedi istasyon ve Ninova'daki altı istasyonda oylar henüz açıklanmadı. Ancak genel olarak ön sonuçlardan memnunuz."

KDP'nin Ninova'daki oy artışının, partinin ildeki olumlu tutumundan kaynaklandığını belirten Cafer Eminki, "KDP'nin oy sayısı önemli ölçüde arttı. Ninova halkı, özellikle DAİŞ teröristlerinin saldırısından sonra, Kürdistan halkının olumlu tutumuna şahit oldu." ifadelerini kullandı.

Eminki, ayrıca KDP'nin toplam sandalye sayısının 30'a ulaşabileceğini söyledi.