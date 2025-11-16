Başkan Barzani: İradeye sahip her millet sonunda kazanacaktır

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Güney Kore'nin Irak Büyükelçisi Lee Jong-il ile ikili ilişkiler ve Irak Parlamento seçimleri dahil birçok konuyu görüştü.

Başkan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü, Güney Kore'nin Irak Büyükelçisi Lee Jong-il’i kabul etti.

Güney Kore Büyükelçisi, Başkan Barzani'yi Irak Parlamento seçimlerinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) büyük zaferinden dolayı tebrik ederek, son yıllarda Kürdistan Bölgesi'nde istikrar ve doğru planlama sayesinde yaşanan ilerleme ve değişimi takdirle karşıladıklarını söyledi.

Lee Jong-il, ülkesinin Kürdistan halkıyla ilişkilerinin, Zeytin ekibinin Erbil'deki varlığı sırasında başladığına vurgu yaparak, ikili ilişkilerin yatırım, teknoloji ve diğer alanlarda büyük bir büyüme gördüğünü kaydetti.

Konuk heyeti memnuniyetle karşılayan Başkan Barzani, Kürdistan halkı ile Güney Kore halkı arasındaki dostluk ve ilişkilere vurgu yaptı.

Başkan Barzani, Kürdistan halkının Güney Kore'ye ve halkına karşı çok olumlu bir tutuma sahip olduğunun altını çizdi.

Görüşmenin diğer bölümünde Kürdistan halkının mücadele ve azminin tarihi anlatılırken, Başkan Barzani, iradesi olan her milletin eninde sonunda kazanacağını ve ilerleyeceğini vurguladı.

Irak'taki siyasi süreç ve Parlamento seçimleri sonrası atılacak adımlar ile terörizmin bölgesel istikrara yönelik tehdidi de görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldı.