Başbakan Barzani, Erbil Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini attı

16 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, düzenlenen törenle Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini attı.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Erbil’in batısında 205 dönümlük arazide inşa edilecek Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini attı.

Kürdistan Bölgesi'nin en büyük çevre altyapı projelerinden biri olacak olan proje, günlük 840 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip olacak.

İnşasının iki yıl içerisinde tamamlanması beklenen proje, Erbil halkına önümüzdeki 30 yıl boyunca hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Projenin, Erbil'in Yeşil Kuşak projesi ve şu anda yeraltı suyuna bağımlı olan Sami Abdurrahman Parkı gibi halka açık parkların sulanması için önemli bir su kaynağı olacağına işaret eden Kadir, söz konusu proje sayesinde sulama suyu sağlanarak, yeraltı su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Kanalizasyonların doğal su kaynaklarına karışmasını ve yeraltı sularının kirlenmesini önlemesi planlanan projenin su kaynaklı hastalıkların yayılma riskini azaltması bekleniyor.

Temiz tarımı destekleyip, uluslararası çevre standartlarını karşılayacak olan projenin, tamamlandığında, gelecek nesiller için daha temiz, daha sağlıklı ve daha gelişen bir şehir inşa etmede de önemli bir rol oynayacağı ön görülüyor.