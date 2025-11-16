Başbakan: Kürdistan gelecekte ilerleme ve refah sürecinde bir dönüm noktasına tanık olacak

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin çevre ve su koruma alanında büyük bir dönüşüm getireceğini belirterek, projenin Erbil'de yeşil alanların artırılmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü, (bugün) Erbil’in batısında 205 dönümlük arazide inşa edilecek Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini attı.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan, “Bugün Erbil'de çevrenin korunmasına, vatandaşların sağlığına ve yeraltı sularına olan baskının azaltılmasına doğrudan etki edecek önemli bir projenin temelini atacağız.” dedi.

Başbakan, “Bu önemli ve eşsiz proje, kanalizasyonların doğal kaynaklara, yeraltı sularına karışmasına, kirliliğe ve su kaynaklı hastalıkları önleyecek. Ayrıca suyun arıtılıp filtrelendikten sonra tekrar kullanılmasıyla tarım ve çevre sektörlerine katkı sağlayacak. Bu, yeraltı suyu üzerindeki baskıyı büyük ölçüde azaltacaktır.” diye konuştu.

Kürdistan'ın bütün şehirleri, kasabaları ve diğer bölgeleri için çok daha önemli planları ve projeleri olduğunu kaydeden Başbakan, “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Kürdistan'ın ilerleme ve refah yolculuğunda bir dönüm noktasına daha tanık olacağı konusunda iyimseriz.” ifadesini kullandı.

Günümüzde suyun, Irak ve bölge için önemli bir sorun haline geldiğinin altını çizen Başbakan, bu nedenle su temini, su tasarrufu ve çevre koruma alanında baraj ve gölet yapımı, şehirlere ve çevre bölgelere su ulaştırılması gibi önemli projelerin hayata geçirilmesine yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Projelerdeki amaçlarına ilişkin Başbakan, "Tüm bu projelerdeki temel hedefimiz vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek, yaşam standartlarını ve kamu hizmetlerini daha ileri ve daha iyi bir noktaya taşımaktır." sözünü sarf etti.