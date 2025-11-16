Mesrur Barzani ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisinden federal hükümetin anayasaya uymasına vurgu

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık ile Irak'ta Parlamento seçimleri sonrası genel durumu değerlendirdi.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık’ı kabul etti.

Irak'ta Parlamento seçimleri sonrası genel durumun masaya yatırıldığı görüşmede, İrfan Sıddık, Başbakan'ı seçimlerin başarısından dolayı tebrik etti.

İrfan Sıddık, 11 Kasım’daki Parlamento seçim sonuçlarının Irak'ta barış ve istikrara yol açaması ve kamu hizmetlerinin durumunu iyileştirmesi temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi için önemli olanın yeni Irak Hükümetinin gündemi ve programı, anayasaya ve anlaşmalara bağlılığı ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların temel çözümü olduğunu vurguladı.

Yeni kabinenin kurulmasının hızlandırılmasının önemi konusunda mutabık kalınan görüşmede, Başbakan, Irak Parlamentosu seçimlerinin ardından Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması için yeni bir durumun ortaya çıktığını vurguladı.