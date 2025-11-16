Mesrur Barzani: Bu seçim KDP'nin Irak'taki gerçek gücünü gösterdi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamento seçimlerinin Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) gücünü sadece Kürdistan Bölgesi'nde değil, Irak genelinde orataya koyduğunu belirtti.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü, (bugün) Erbil’in batısında 205 dönümlük arazide inşa edilecek Erbil Atıksu Arıtma Tesisi projesinin temelini attı.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan, “Kürdistan Demokrat Partisi'nin gücü sadece Kürdistan Bölgesi'nde değil, Irak genelinde belli oldu.” ifadesini kullanırken, Irak'ın tamamı ve Kürdistan Bölgesi için önem taşıyan anayasa ve anayasal kararların uygulanması noktasında gelecek hükümetin gündeminin önemine vurgu yaptı.

Hükümetin programının Kürdistan halkına hizmet etmekten ibaret olduğunu ve hayata geçirilen projelerin sadece seçim kampanyasından ibaret olmadığını kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin imkanları ve planı doğrultusunda projelerin devam edeceğini bildirdi.

Özellikle insan sağlığı açısından önemli olan ve temiz suyun israfını önleyen çevre projelerine işaret eden Başbakan, çevre koruma konusunda vatandaşların üstleneceği rolün öneminin altını çizdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Kürdistan Bölgesi ziyaretine yönelik soruyu Başbakan Barzani, “Bu konuda özel bir toplantı yapılacak.” diyerek yanıtladı.

Kürdistan Bölgesi memurlarının eylül ayı maaşlarının ödenmesinin “çok gecikti”ğini vurgulayan Mesrur Barzani, “Bu maaşın ödenmesinin geciktirilmesinin hiçbir gerekçesi yok. Sadece bu maaş değil, bu yılki tüm maaşlar.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Maaşların zamanında ödenmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Irak Hükümetine karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden maaşların geciktirildiğini ifade etti.