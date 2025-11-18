MEPS2025- Bölgesel ve uluslararası liderler Duhok'ta toplanıyor

2 saat önce

Duhok, bugün, bölgenin geleceğine ilişkin önemli tartışmaların yapılacağı 6. Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu'na (MEPS2025) ev sahipliği yapacak.

MEPS2025, 18 Kasım 2025 Salı günü (bugün), Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla başlayacak. Foruma Başkan Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyen katılacak.

Forumun bu yılki ana hedefi, Orta Doğu'daki mevcut çatışmaları ve zorlukları tartışmak, uzun vadeli çözümler bulmak ve bölgede kalıcı barışa ulaşmaktır. Görüşmelerde, bölgede genel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki durumun ele alınması bekleniyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan MEPS2025’in medya sponsorluğunu Kurdistan24 üstlendi.