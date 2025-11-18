Mesrur ​​Barzani: Erbil dünyaya ilham vermeye devam ediyor

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Erbil’in gelişimi, kültürü ve tarihiyle dünyaya ilham vermeye devam ettiğini söyledi.

Başbakan Barzani, 18 Kasım 2025 Salı günü, X üzerinden yaptığı paylaşımda, ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın 2026'da Asya'da seyahat edilebilecek en iyi yerlerin listesine başkent Erbil’i eklemesini değerlendirdi.

"Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil, dünyaya ilham vermeye devam ediyor.” diyen Başbakan, şu ifadeyi kullandı:

“Erbil’in 2026 yılında Asya’da ziyaret edilecek ilk yerlerden biri olarak belirlenmesi, misafirperverliğinin, sıcaklığının ve binlerce yıllık tarihinin kanıtıdır.”