Komisyon: KDP, üç seçim bölgesinde birinci

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 11 Kasım seçimlerinde 1 milyon 101 bin 357 oy aldığı ve 3 seçim bölgesinde en çok oy alan parti olduğu bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü (dün) 11 Kasım Irak Parlamento seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Altıncı dönem Parlamento seçim sonuçlarına göre KDP, Erbil, Duhok ve Ninova olmak üzere üç seçim bölgesinde en fazla oyu alarak seçim yarışını birincilikle tamamladı.

Sadece söz konusu üç seçim bölgesinde 973 bin 149 oy almayı başaran KDP, bu oylarla Irak Parlamentosunda 23 sandalyeyi kesinleştirmiş oldu.

KDP’nin Erbil ve Duhok seçim bölgelerinde 9’ar sandalye kazandığı aktarılırken, Ninova'da 5, Süleymaniye'de 2 ve Kerkük'te 1 sandalye kazandığı kaydedildi.

Oy oranları şu şekilde:

Erbil: 369 bin 724 oy

Duhok: 413 bin 890 oy

Ninova: 189 bin 535 oy

Süleymaniye: 68 bin 834 oy

Kerkük: 59 bin 374 oy

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen 6. dönem Parlamento seçimleri kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü, genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü gerçekleştirildi.