Irak seçimlerinde boş oylar önemli ölçüde arttı

1 gün önce

Irak Parlamentosu altıncı dönem seçimlerinde bir önceki seçimlere kıyasla tüm illerde geçersiz oy sayısı artış gösterirken, bu illerin başını Süleymaniye çekti.

Ülke genelinde 11 Kasım’da yapılan Irak Parlamento seçimleri Süleymaniye’de oldukça farklı bir ortamda gerçekleştirilirken, kentteki geçersiz oy oranı oldukça yüksek çıktı.

Süleymaniye'de 137 bin 611, Erbil'de 116 bin 900, Duhok'ta ise 34 bin 694 oy geçersiz sayıldı.

Bu seçimde 290 bin 205 oy geçersiz sayıldı; bu sayı, 2021 seçimlerine göre yüzde 53'lük bir artışı temsil ediyor.

Siyasi açıdan gözlemciler, Süleymaniye'deki geçersiz oylardaki artışı seçmenlere yönelik baskılara ve Lalazar'daki olaylara bağlarken, kentteki hizmet durumu ve Goran Hareketi'nin oy yakma eylemine verdiği destek gerekçe olarak görülüyor.

Siyasi gözlemci Kamaran Garib, “Bu bölgede geçersiz oyların artmasının birçok nedeni var; bunlardan biri de çok sayıda muhalefet liderinin hapiste olması. Süleymaniye'de, tankların ve topların kullanıldığı, savaş alanına dönen istenmeyen bir olaya tanık olduk. Bir diğer neden ise Süleymaniye'deki refah, hizmet ve ekonomik istikrarsızlıktır. Bu durum, Süleymaniye'de yerel bir partinin bazı kişileri oylarını geçersiz kılıp sandığa götürmesine sebep olmuştur.” açıklamasında bulundu.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonun açıkladığı verilere göre KDP, Irak Parlamento seçimlerinde toplam 27 sandalye kazandı.