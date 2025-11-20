"Karadeniz'de güvenlik ancak Türkiye ile garanti altına alınabilir"

1 gün önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın alternatifi olmadığını belirterek, "Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz." dedi.

Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile çok verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenskiy, "Türkiye'nin devletimize ve halkımıza karşı yürütülen Rus savaşına ilişkin ilgili tutumu, Ukrayna için çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna'nın egemenliğini savunmanın herkesin mücadelesi olduğunu belirtirken, bunun meşru müdafaa hakkı olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Dünya Rus saldırganlığının ne getirdiğini gördü. Şehirlerimize yeni bir Rus saldırısı yapıldı. Rus insansız savaş uçakları (İHA) ve füzeleri sıradan konutlara doğrudan isabet etti." ifadesini kullanarak sadece Ternopil kentinde saldırı nedeniyle 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Zelenskiy, Erdoğan'la görüşmesinde savunma alanındaki iş birliğinin geleceğinin de ele alındığını dile getirerek, "Ekiplerimiz bugün mutabık kaldığımız konular üzerinde çalışacaklar. Sonuçları bekliyoruz." dedi.

Diplomatik alandaki durumun da detaylı şekilde görüşüldüğünü söyleyen Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Şu anda pek çok süreç hızlandı ve canlandı. Tüm bu faaliyetlerin adil bir barışa ve güvenliğin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Savaş sona ermelidir ve barışın alternatifi yoktur. Ancak Rusya savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna ya da bölgemizdeki veya komşu bölgelerdeki herhangi bir ülkeye karşı benzer bir savaşı yeniden başlatma imkanı da kalmamalıdır. Türkiye ile bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz."

Zelenskiy, barış ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güvenlik garantileri çok önemlidir. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin desteği için minnettarım. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonuna, özellikle askeri denizcilik bileşenine aktif katılımı da çok önemlidir."

Karadeniz'deki güvenliğin önemini herkesin anladığını ve bu güvenliğin yalnızca Türkiye ile birlikte garanti altına alınabileceğini söyleyen Zelenskiy, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem bu görüşmeler hem de bu görüşmelerin sonucu için İstanbul süreci kapsamında yapılan müzakerelerle özellikle 2 bin küsur askerimiz geri döndü ya da geri dönme yolunda ilgili kararlar alındı. Tabii bu diplomatik çabalarımızı hızlandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise Zelenskiy ile "İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduklarını" söyledi.

"Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim." diyen Erdoğan, özellikle enerji alt yapılarına yönelik artan saldırılar ile can kayıplarının her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

İstanbul sürecinin "akut hal alan sorunları giderecek şekilde" ve "daha kapsamlı bir içerikle" yeniden devreye girmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "Bölgede akan kanın durmasını isteyen tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Ateşkesi hızlandıracak, adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya'yla da ele alma konusunda her daim hazır olduklarını söyleyen Erdoğan'ın, ayrıca "Bu bağlamda müttefikimiz Amerika'nın da sürece dahilini önemsiyoruz." ifadelerini kullanması dikkat çekti.