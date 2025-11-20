Beyaz Saray’dan bir heyetin Bağdat’a geleceği bildirildi

1 gün önce

Beyaz Saray’ın mesajını Irak siyasi sürecinde yer alan tüm taraflara iletmek üzere bir heyetin Bağdat’tı ziyaret edeceği bildirildi.

Iraklı bir diplomatik kaynak, 20 Kasım Perşembe günü Shafaq News’e yaptığı açıklamada, ABD Hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetin, Washington'un mesajını Irak siyasi sürecine dahil olan tüm taraflara iletmek üzere yakında Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, ABD heyetinin ziyaretinin Irak'taki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD ile Irak arasındaki diplomatik ilişkiler gergin seyrediyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Steven Fagin ile temaslar sınırlı kalırken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile şimdiye kadar yalnızca bir kez telefonda görüştü.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında üst düzey bir ABD heyeti, Iraklı yetkililerle bir dizi konuyu görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret etmişti. Bu konular arasında ABD askerlerinin Irak'taki önemli üslerden çekilmesi, ekonomi ve enerji konuları da yer alıyordu.