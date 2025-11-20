Umman'dan Irak ile diplomatik pasaport hamilleri için karşılıklı vize muafiyetine onay

1 gün önce

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Irak ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahiplerine yönelik karşılıklı vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı onayladı.

Umman’ın Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sultan Heysem bin Tarık’ın, Umman Hükümeti ile Irak arasında imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını resmi olarak onaylayan bir Kraliyet Fermanı yayımladığını duyurdu.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre anlaşma diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahiplerinin karşılıklı olarak vize kolaylığından yararlanmasını içeriyor.

Umman Resmi Haber Ajansının (ON) haberinde, Sultanlık Kararnamesi'nin Umman Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yeni kararla iki ülke arasındaki seyahatlerin kolaylaşması ve diplomatik ve hizmet ilişkilerinin güçlenmesi ön görülüyor.

Yeni düzenlemeye rağmen Irak pasaportu sahipleri turizm amaçlı seyahatlerde hala geçerli bir vize almak zorunda olacak.

Yetkililer, karşılıklı kolaylığın özellikle diplomatik ve resmi temasların hızlanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.