MHP'li Yıldız'dan Demirtaş çağrısı: Tahliyesiyle ihlale son verilebilir, başka seçenek yok

1 gün önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda, "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur." çağrısını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." çıkışının ardından, bir "tahliye" açıklaması da Feti Yıldız’dan geldi.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ihlal kararlarına ilişkin dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

MHP’li Yıldız, “Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur.” dedi.

Yıldız’a göre “Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.”

MHP’li Feti Yıldız’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözler yer aldı:

“AİHM, ihlal kararlarının hangi seçenek benimsenerek yerine getirileceği konusunda devletlerin takdir yetkisine müdahale etmediği, ancak seçenek yoksa ihlalin giderilmesi için alınması gereken tedbiri doğrudan gösterdiği bilinen bir husustur.

Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur. Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir.

Adaletin hizmetinde 25 bin 459 Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır. Hakim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur.”