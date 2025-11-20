Fransa'dan Irak Hükümetinin en kısa sürede kurulmasına destek

1 gün önce

Fransa, Irak Hükümetinin en kısa sürede kurulmasına vurgu yaparak, Irak ekonomisinin göz önünde bulundurularak hükümet kurma çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, düzenlediği basın toplantısında Kurdistan24 muhabirinin sorusunu yanıtlayarak, Irak Parlamentosu altıncı dönem seçimlerinin sona erdiğine işaret ederek, yeni bir hükümet kurmak için hazırlıklara başlanması gerektiğini belirtti.

“Fransa, her zaman olduğu gibi, Irak'ta yeni bir hükümetin en kısa sürede kurulması yönündeki çabaları destekliyor.” diyen Barrot, Bağdat Konferansı'nın hükümetin kurulmasının ardından gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Bağdat Konferansı’na ilişkin Fransız Bakan, “Bu konferans, yeni Iraklı yetkililerle çalışmalarımızın başlangıcı olması ve ülke için büyük ekonomik öneme sahip olması nedeniyle önemlidir.” dedi.