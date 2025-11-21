Ağrı'da Sırrı Süreyya Önder Parkı'nın açılışı yapıldı

1 gün önce

Ağrı'da Sırrı Süreyya Önder adıyla yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sırrı Süreyya Önder adına Ağrı'da bir park açıldı.

MA'nın haberine göre kent merkezinde bulunan Abide Mahallesi’nde yapılan parkın açılışına Ağrı Belediyesi Eş Başkanları Hazal Aras ve Memet Akkuş, Demokratik Bölgeler Partisi (BDP), DEM Parti Ağrı İl Örgütü ile çok sayıda kişi katıldı.

Pakın girişine Sırrı Süreyya Önderin fotoğrafının yer aldığı tabela konuldu.

Kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirilmesinin ardından parkın içine giren belediye eş bşakanları, çocuklara top hediye etti.