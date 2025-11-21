İlham Ahmed: Türkiye, barış süreci öncesindeki pozisyonundan kurtulmalı

22 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye’ye karşı düşmanlık niyetimiz yok, savaşmak gibi bir niyetimiz yok." dedi.

İlham Ahmed, Mezopotamya Ajansı’na (MA) verdiği röportajda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin artık hem siyasi çözüm hem de DAİŞ’e karşı savaşta Suriye ile yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Ahmed, "Bu esas üzerine stratejik bir ilişki başlıyor. Biz de bunu önemli görüyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye’nin hem DAİŞ’e karşı mücadele hem de bölgenin inşasında daha önce de ABD ile bir ilişkisi vardı. QSD ve ABD arasında siyasi açıdan da ilişki vardı. Bundan sonra bizim de Suriye ile yapılacak görüşmeler yeni bir aşamaya geçiyor. Kuzey ve Doğu Suriye, Suriye’nin bir parçası. Eğer bir koalisyon oluşursa (Şam’ın DAİŞ’e karşı mücadelede koalisyona katılması) Kuzey ve Doğu Suriye zaten geçmişten bu yana koalisyonun içinde. Bunda değişecek bir şey yok. Aksine Suriye üzerinden bu ilişkiyi daha ilerletebiliriz. Yeni bir aşamaya geçebilir." sözlerini kullandı.

ABD'nin entegrasyon konusunda rol oynamak istediğini ifade eden İlham Ahmed, "Entegrasyon kapsamında siyasi çözüm için bir mutabakatın olması gerekiyor. Bu devam ediyor. Ancak toplantının olup olmayacağına dair henüz bir tarih belli değil. Önümüzdeki süreçte bunun olması ihtimal dahilinde." dedi.

Geçici anayasada değişiklikler yapılması gerektiğinin altını çizen Ahmed, "Bir konu ulusal haklardır, bir diğer konu Suriye’nin demokratikleşmesidir. Bu konular hayatidir. Bizim bu konularda anlaşmamız gerekiyor. Entegrasyon zaten basına da çok yansıdı. Bu konuda da önümüzdeki günlerde bir mutabakat oluşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye’deki Kürtlere karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayan İlham Ahmed, "Biz de Türkiye’nin bu yaklaşımını değiştirmesi için çabalıyoruz. Ne dün ne bugün Türkiye’ye karşı düşmanlık etmedik. Ne de yarın ne Türkiye’ye karşı düşmanlık niyetimiz yok, savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine artık ortak çıkarlarımızın olduğunu söylüyoruz. Suriye’nin istikrarı noktasında; sınırdaki istikrar ister istemez Türkiye’yi de etkiler. İlişkiler de bu kapsamda. Önümüzdeki günlerde sürecin de ilerlemesiyle olumlu adımların atılmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye’de adımlar atılırsa bunun Kuzey ve Doğu Suriye’ye daha da olumlu yansıyacağına inandığını belirten Ahmed, "Daha önce savaş vardı, Türkiye de “Suriye tarafından da bana karşı savaş açılacak” diyordu. Şimdi savaş yok, bu da diyalog zemini oluşturdu. Bazı sorunların diyalogla çözülmesine zemin açtı. Gelecekte ortak çıkarlar tartışılabilir. Türkiye’de, Suriye’de Kürtlerin statü sahibi olmaması, hak sahibi olmaması yönünde bir görüş var. Bu durum Şam ile olan diyaloğu da olumsuz etkiliyor. Bu görüşünü Şam ile olan ilişkilerine de yansıtıyor. Türkiye’de çözüme dair atılan adımlar Suriye’nin tamamına olumlu etki ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin barış süreci öncesindeki pozisyonundan kurtulması gerektiğine vurgu yapan İlham Ahmed, "Zaman değişti, süreç değişti, yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Ortak çıkarlar var. Türkiye bu esaslar üzerinde düşünmeli. Genel bir çözüme biz açığız. Biz de Suriye’nin bir parçasıyız, Suriye’nin bir parçası olarak Türkiye ile istişarelerde bulunabiliriz." sözlerini sarf etti.