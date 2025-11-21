İmralı'ya gitme kararı sonrası DEM Parti'den ilk açıklama

"İmralı ziyareti tarihsel bir adım olacaktır"

23 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Gerçekleşecek İmralı ziyareti, on yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi'nde ziyaret etmeye karar verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Süreç Komisyonunun İmralı'ya gitme kararının ardından açıklama yaptı.

Komisyonun bugün almış olduğu İmralı’ya gidiş kararını, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşıldıklarını belirten DEM Parti Eş Genel Başkanları, "Gerçekleşecek İmralı ziyareti, on yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır. İmralı'da kurulacak diyalog zemini ve geliştirilecek şeffaf temas kanalları, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından eşsiz bir fırsat penceresi sunmaktadır." sözlerini sarf etti.

Komisyonun İmralı’ya gitmesinin Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korku siyasetinin yerini birlikte yaşam umudu ve güven alacaktır. Bu görüşme, sürecin şeffaflığını ve samimiyetini pekiştirecek ve toplumun her kesiminin barışın inşasına katılımını güçlendirecektir.

Sayın Öcalan ile yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ayrıca Komisyonun kurulması, süknet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı’ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, EMEP ve TİP’e teşekkür edildiği açıklamada, "Siyasetin esas rolü, ülkenin ve halkların ortak çıkarını gözetmek ve çözüm üretmektir. Bugün alınan bu karar, tam da böylesi bir sorumluluğun nişanesidir. Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir." ifadeleri kullanıldı.

Barış iradesinin güçlendirilmesinde herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğunun hatırlatıldığı açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün atacağımız cesur adımlar, kardeşlik hukuku içinde bir gelecek kazandıracaktır. Bu ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz. Barışı inşa etmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. "

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (21 Kasım 2025 Cuma günü) saat 14.00'te İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Kapalı oturumla gerçekleşen komisyon toplantısında yapılan oylama sonucunda İmralı'ya gitme kararı alındı.

Oylamada 32 evet, 3 çekimser ve 2 hayır oyu kullanılırken, karar AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla alınmış oldu.

Komisyonda Yeniyol Grubu’nun sunduğu uzaktan bağlantı teklifi de oylandı ancak kabul edilmedi.

Ziyarete katılacak isimler, siyasi partiler tarafından bu süreçte belirlenecek.

Komisyon toplantısına katılan ancak oylama sürecinde yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İmralı'ya gitmeyeceğini açıkladı.