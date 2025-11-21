Komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı

1 gün önce

İmralı’ya ziyaret gündemiyle toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya gitme kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (21 Kasım 2025 Cuma günü) saat 14.00'te İmralı ziyareti gündemiyle toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Kapalı oturumla gerçekleşen komisyon toplantısında yapılan oylama sonucunda İmralı'ya gitme kararı alındı.

Karar Gazetesi’nin haberine göre oylamada 32 evet, 3 çekimser ve 2 hayır oyu kullanılırken, karar AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin oylarıyla alınmış oldu.

Komisyon içerisinden kurulacak bir heyetin önümüzdeki günlerde İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi öngörülüyor.

Komisyonda Yeniyol Grubu’nun sunduğu uzaktan bağlantı teklifi de oylandı ancak kabul edilmedi.

Ziyarete katılacak isimler, siyasi partiler tarafından bu süreçte belirlenecek.

Şu ana kadar ziyarete katılacağı açıklanan isimler şunlar:

MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

DEM Parti: Gülistan Koçyiğit

Komisyon toplantısına katılan ancak oylama sürecinde yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İmralı'ya gitmeyeceğini açıkladı.

CHP'li üyeler, toplantının kapalı oturumla yapılması kararına tepki göstererek toplantıdan çıktı ve oylamaya katılmadı.