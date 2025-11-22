Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatılacak

4 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddialarının araştırılması için soruşturma başlatılacak.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, ABB’nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında belirli suçlamalarla soruşturma yapılmasına izin verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlığın, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.