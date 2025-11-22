Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı'ndan Erbil'e ziyaret

4 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, hükümet kurma çalışmalarını görüşmek üzere başkent Erbil’e ulaştı.

Edindiğimiz bilgilere göre 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, Nuri Maliki, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden bir heyetle Erbil’e ziyaret gerçekleştirdi.

Erbil Uluslararası Havalimanında Maliki ve beraberindeki heyeti, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Fuad Hüseyin karşıladı.

Maliki, yeni Irak Hükümetinin kurulması konusunu görüşmek üzere Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.