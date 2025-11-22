Yeni Yol, Komisyonun İmralı heyetine üye vermeyecek

2 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olan Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

TBMM Başkanlığı; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırdı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanıldı.

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti'den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya gidecek isimler olduğu açıklandı.

CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etti.

Yeni Yol Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi partidir. Genel başkanı eski Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'dır.