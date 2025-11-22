Mesrur ​​Barzani, Nuri el-Maliki ile bir araya geldi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, yeni Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, Pirmam’da Maliki ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Irak'ta Parlamento seçimleri sonrası genel durum ile federal hükümette yeni bir kabinenin oluşturulmasına yönelik siyasi partilerin çabaları ve görüşmelerinin görüşmede ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin önemi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Nuri Maliki, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden bir heyetle 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Erbil’e ziyaret gerçekleştirdi.

Erbil Uluslararası Havalimanında Maliki ve beraberindeki heyeti, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Fuad Hüseyin karşıladı.

Edindiğimiz bilgilere Nuri el-Maliki, Erbil ziyaretinin ilk durağında Pirmam’da Başkan Barzani tarafından kabul edildi.