DEM Parti'den CHP'ye İmralı tepkisi: Barış tüm partilerin üzerinde tarihi bir sorumluluk

33 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı ziyareti konusundaki tutumunu doğru bulmadıklarını belirterek, "CHP'nin kararını not ettik ama beklentimiz sürüyor. Tarih bu anı kaydedecek." açıklamasını yaptı.

DEM Parti Erzurum İl Örgütü Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında buluşma gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Erzurum İl Örgütü’nün gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı.

Buluşmada konuşan Bakırhan, barış sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulunarak, tarihi bir süreçten geçildiğini ve bu tarihi sürecin halklarla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“Yüzyıldır ülkemizi meşgul eden bir sorunu tartışıyoruz. Yüzyıllık bir sorunun çözümünün arifesindeyiz.” diyen Bakırhan, “Yüzyıldır ülkemizi meşgul eden bir sorunu tartışıyoruz. Yüzyıllık bir sorunun çözümünün arifesindeyiz. Dün sorunun çözümü için önemli bir eşik atlatıldı. Onurlu bir barışı, Kürdün inkar edilmediği, ret edilmediği ve ötekileştirilmediği, Kürden de bu toprakların asli unsuru olduğunu tartıştığımız, önümüzdeki dönemde Kürdün haklarının yer aldığı bir hukuk dönemine girdik.” değerlendirmesini yaptı.

Komisyonda olumlu oy kullanan herkese teşekkür eden Bakırhan, “Ana muhalefet partisi İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksiklikti. Bizim beklentimiz bu değildi. CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri kırmıştır, yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman sorumluluk alacağız. Bunu bir yere not ettik ama halen beklentilerimiz devam ediyor. Çünkü barış 86 milyonundur, 86 milyonun bu sürece dahil olması değerli ve kıymetlidir.” diye konuştu.

“Biz hiçbir partiye ‘ilkelerinizden vazgeçin’ demiyoruz. Ama barış tüm partilerin ve ilkelerin üzerinde, tarihi bir sorumluluktur.” diyen Bakırhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Barış, hepimizin ilkelerini aşan vicdani bir sorumluluktur. Yüz yıllık meselede tarihi sorumluluğu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Halen de bekliyoruz ve gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih edilmesinin kimsenin yararına değil. Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalıdır. Toplum barış istiyorsa barış demelidir. Farklı gerekçe ve reflekslerle bunu tarif etmenin Kürt’ün yanında bunun hiçbir karşılığı yoktur. Tarih bu anı kaydedecek ve yeri geldiği zaman gençler ‘siz niye sorumluluk almadınız’ sorunu bir gün soracak. Sorumluluk almayanlar umarım bu sorunun cevabını iyi çalışır.”

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise yapılacak olan düzenlemelerin önemli olduğunun altını çizerek, “Bir geçiş hukukundan silahı bırakan insanların ne olacağından, demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütün bunların gelişebilmesi için de bir yasanın çıkmasını şart olarak görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Pervin Buldan, CHP’nin İmralı ziyareti konusundaki tutumu şu sözlerle eleştirdi:

“Dün komisyon önemli bir karar aldı ve bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı Adası'na gidecek. Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak CHP'nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir.”