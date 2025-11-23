CZN Burak'tan Zaho SK'ya destek paylaşımı

4 saat önce

Sosyal medya videoları ve tarifleriyle adını duyuran CZN Burak, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü'ne detsek videosu paylaştı.

CZN Burak, sosyal medya platformu Instagram hesabından paylatığı bir videoyla 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü'ne destek çağrısı yaptı.

Paylaşımında Zaho taraftlarının, hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağışlanan binlerce oyuncakla sahayı doldurduğunu hatırlatan Burak, hayranlarını Zaho'ya destek vermeye çağırdı.

Zaho taraftarlarını desteklemek için buraya tıklayın

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.